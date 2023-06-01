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«Чему Украина научилась у ИГИЛ» — Newsweek

«Чему Украина научилась у ИГИЛ» — Newsweek

«Чему Украина научилась у ИГИЛ*» — материал с таким заголовком вышел в американском еженедельнике Newsweek, где говорится, что методы киевского режима похожи на методы исламских террористов, а их главная задача — выкачать побольше денег и оружия с Запада.

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