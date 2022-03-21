Почему мужчины забывают своих детей после развода? Мнение психолога

Ситуация с отцовской заботой о собственных детях довольно сложная и неоднозначная. Но если опираться на факты, то становится понятно — после расставания с женщиной представители сильного пола в большинстве случаев полностью игнорируют наличие ребёнка.
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