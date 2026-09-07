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Глава Минтранса: «Мост на Сахалин у нас находится на повестке дня»

Глава Минтранса: «Мост на Сахалин у нас находится на повестке дня»

Министерство транспорта РФ держит в фокусе строительство моста на Сахалин. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил глава ведомства Андрей Никитин.

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