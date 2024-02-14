Мёртвый "Царь-поезд" и "Старлинк" на русской службе: Плохие новости для Украины

Царьград Инфографика/Коллаж Царьграда Россия начала множить на ноль преимущества, которые Украина имела благодаря помощи США, а в ряде случаев наши военные принимают решения, лежащие на грани гениальности.
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