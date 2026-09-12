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Мировое обозрение

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«С огромными процентами»: Володин потребовал у ЕС €300 млрд украденных активов ЦБ

«С огромными процентами»: Володин потребовал у ЕС €300 млрд украденных активов ЦБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал предельно жёсткую оценку планам Брюсселя распорядиться замороженными российскими активами, назвав их открытым грабежом.

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