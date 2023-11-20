Театр абсурда
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Театр абсурда

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Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Не релоканты, а БОМЖи! Цитата  дня О терминологииВот вы все говорите релоканты, релоканты. Слово какое-то никакое, бессмысленное.

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Комментарии
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Александр Семенов
Все те, кто уехал, это в высшей степени инфантильные люди, абсолютные паникеры и приспособленцы и никаких особых условий для их возвращения  создавать не нужно.
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14 час.
Геннадий Ростовцев
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11 час.
лл
лина любимцева
Разговаривал на днях с одной беженкой из Харьковской области. Сына  насильно забрили в ВСУ,  где он превратился в алкаша и наркомана. Дочь умотала вначале в США, потом в Латинскую Америку. Теперь там живет. Вроде как работает... КЕМ только?  А мать в Подмосковье сейчас снимает квартиру и работает. Плакала и говорила, что на старости лет и детей потеряла, и жилье, осталась, в чем стоит... ВСЕ ПОТЕРЯЛА!!
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5 час.

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