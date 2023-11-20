Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Все те, кто уехал, это в высшей степени инфантильные люди, абсолютные паникеры и приспособленцы и никаких особых условий для их возвращения создавать не нужно.

лл

лина любимцева

Разговаривал на днях с одной беженкой из Харьковской области. Сына насильно забрили в ВСУ, где он превратился в алкаша и наркомана. Дочь умотала вначале в США, потом в Латинскую Америку. Теперь там живет. Вроде как работает... КЕМ только? А мать в Подмосковье сейчас снимает квартиру и работает. Плакала и говорила, что на старости лет и детей потеряла, и жилье, осталась, в чем стоит... ВСЕ ПОТЕРЯЛА!!