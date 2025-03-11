Сливочное или растительное — ученые ответили, какое масло полезнее

Отказ от сливочного масла снижает риск смерти от рака и сердечных заболеваний. «Исследование показало, что употребление слишком большого количества масла может привести к более ранней смерти, в то время как употребление растительных масел увеличивает продолжительность жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии