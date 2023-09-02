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Дочь Кобе Брайанта Наталья совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс»

Дочь Кобе Брайанта Наталья совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс»

Дочь покойной легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта Наталья в пятницу совершила символический бросок перед матчем бейсбольных «Доджерс» против «Брэйвс» в Лос-Анджелесе.

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