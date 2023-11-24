Медведев не считает фразу «страна без «мяса» оскорблением «Спартака»

Председатель совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев прокомментировал свою фразу после победы над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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