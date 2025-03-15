Уродство ради счастья: как матери в Африке и Индии калечат дочерей, чтобы устроить их жизнь

Понятия женской красоты в разных странах существенно отличаются. Каноны привлекательности складываются столетиями и на них оказывают влияния самые разные факторы: религия, социальные условия и даже климат.
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