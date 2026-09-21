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Царьград

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В Новосибирской области призовут 4 тысячи срочников в 2026 году

В Новосибирской области призовут 4 тысячи срочников в 2026 году

Призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

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