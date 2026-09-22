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Аргументы и Факты

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Зеленский в страхе: по Украине ударили откуда не ждали

Зеленский в страхе: по Украине ударили откуда не ждали

По данным Axios, президент США Дональд Трамп в ходе беседы настойчиво призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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