Эксперт отметил отсутствие методов прогнозирования аномальной летней жары

При появлении таких данных стоит уточнять метод прогноза.фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»Специальных методов экстремального прогнозирования в метеорологии нет, заявил 25 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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