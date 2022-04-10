Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Автоэксперт рассказал, как спасти машину от хитрых российских угонщиков

Автоэксперт рассказал, как спасти машину от хитрых российских угонщиков

Эксперты считают, что в этом году возможно увеличение числа угонов популярных автомоделей в России. Под удар попадают владельцы Toyota RAV4, Kia Rio, Volkswagen Polo, Tiguan, а также дорогостоящих машин (например, BMW третьей и пятой серии).

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