Автоэксперт рассказал, как спасти машину от хитрых российских угонщиков

Эксперты считают, что в этом году возможно увеличение числа угонов популярных автомоделей в России. Под удар попадают владельцы Toyota RAV4, Kia Rio, Volkswagen Polo, Tiguan, а также дорогостоящих машин (например, BMW третьей и пятой серии).
Эксперты считают, что в этом году возможно увеличение числа угонов популярных автомоделей в России. Под удар попадают владельцы Toyota RAV4, Kia Rio, Volkswagen Polo, Tiguan, а также дорогостоящих машин (например, BMW третьей и пятой серии).
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