Штормовое предупреждение в Омской области. Сегодня днем, по данным синоптиков, местами ожидаются дожди, грозы, шквалистое усиление ветра при грозах с порывами 17-22 м/с, возможен град.
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Штормовое предупреждение в Омской области. Сегодня днем, по данным синоптиков, местами ожидаются дожди, грозы, шквалистое усиление ветра при грозах с порывами 17-22 м/с, возможен град.
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