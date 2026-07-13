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Новости Омска

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Штормовое предупреждение в Омской области

Штормовое предупреждение в Омской области. Сегодня днем, по данным синоптиков, местами ожидаются дожди, грозы, шквалистое усиление ветра при грозах с порывами 17-22 м/с, возможен град.

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