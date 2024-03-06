Предупреждение ученых: В 2024 году возможны разрушительные солнечные вспышки, угрожающие электросети Земли Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году ученые предупреждают о возможности разрушения электросети Земли из-за мощных солнечных вспышек.
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