Спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон написал письмо-ультиматум на имя директора Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланды Янг, в котором угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.