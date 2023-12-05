Спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон написал письмо-ультиматум на имя директора Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланды Янг, в котором угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.
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