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Мировое обозрение

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Спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому

Спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон написал письмо-ультиматум на имя директора Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланды Янг, в котором угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.

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