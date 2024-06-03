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Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами

В ближайшем будущем полностью прекратится усыновление российских детей иностранцами. К этому приведут международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях со странами Запада.

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