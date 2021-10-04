Болен или нет: в США выясняют, посетил ли Байдена старина Альцгеймер

Старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера — трагедия для пожилого человека, его семьи и близких. А если ею страдает президент — это катастрофа в масштабах страны, пишет политический обозреватель американского издания The American Thinker Мик Рич.
Старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера — трагедия для пожилого человека, его семьи и близких. А если ею страдает президент — это катастрофа в масштабах страны, пишет политический обозреватель американского издания The American Thinker Мик Рич.
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