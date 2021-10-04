Русская весна

115 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гаврила Мудрый
    КАРМА вездесущая покарала злодеевДуров объяснил, п...
  • Нина Белякова
    как же надоела эта лживая хохлядская мерзость. Все последнее время благодарю Екатерину II за переселение моих предков...«Россия создала г...
  • Андрей Васильченко
    Странно, что на выборах было минимальное количество больных. Да и в Турцию подозрительно легко выпускали туристов. А ...В России отменены...

Болен или нет: в США выясняют, посетил ли Байдена старина Альцгеймер

Болен или нет: в США выясняют, посетил ли Байдена старина Альцгеймер

Старческое слабоумие или болезнь Альцгеймера — трагедия для пожилого человека, его семьи и близких. А если ею страдает президент — это катастрофа в масштабах страны, пишет политический обозреватель американского издания The American Thinker Мик Рич.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх