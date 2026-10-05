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Крымская газета

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Судакчанин одержал победу на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе

Судакчанин одержал победу на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе

Судакчанин Артём Костёл стал победителем престижного турнира по греко-римской борьбе. Об этом сообщили глава горадминистрации Кирилл Чебышев.

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