Открыв границы, Украина потеряет еще полмиллиона человек, а две трети беженцев все равно не вернутся

Журнал The Economist считает, что две трети украинских беженцев может навсегда остаться в Европе. Опубличивая такие выводы, издание ссылается на итоги недавно проведенного исследования украинской исследовательской группы Центр экономической стратегии (ЦЭС).
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