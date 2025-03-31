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Открыв границы, Украина потеряет еще полмиллиона человек, а две трети беженцев все равно не вернутся

Открыв границы, Украина потеряет еще полмиллиона человек, а две трети беженцев все равно не вернутся

Журнал The Economist считает, что две трети украинских беженцев может навсегда остаться в Европе. Опубличивая такие выводы, издание ссылается на итоги недавно  проведенного исследования украинской исследовательской группы Центр экономической стратегии (ЦЭС).

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