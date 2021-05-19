"/>

Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/p...Цены на импортную...
  • Alex Bambroff
    Чем человек тупее, тем он о себе лучшего мнения ))Почему противники...
  • Alex Bambroff
    база клонирования свиней, звучит футуристично ))База клонирования...

Новые железнодорожные вагоны перевозят раскаленный чугун на металлургических заводах в Китае

“Новости Китая” о перевозке раскаленного чугуна в Китае   Шесть торпедообразных контейнеровозов, каждый из которых способен перевозить 335 тонн сверхгорячего расплавленного железа, сошли в субботу с конвейера завода в Даляне, провинция Ляонин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх