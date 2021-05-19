Новые железнодорожные вагоны перевозят раскаленный чугун на металлургических заводах в Китае

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“Новости Китая” о перевозке раскаленного чугуна в Китае Шесть торпедообразных контейнеровозов, каждый из которых способен перевозить 335 тонн сверхгорячего расплавленного железа, сошли в субботу с конвейера завода в Даляне, провинция Ляонин.