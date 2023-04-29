Переворот провалился: Сатановский объяснил, как хотели свалить Путина

67K прочитали О многих вещах не задумывается народ. Сейчас уже никого особо не смущает, что доллар замер на отметке чуть выше 80, а евро уверенно заняли планку 90, хотя ещё месяц назад оценка главных валюты была куда ниже.
Популярные статьи
- "Все фамилии предателей у меня на листочке – они за все ответят". Пригожин сделал властям последнее китайское предупрждение
- "Вам в лицо снова плюнули, а вы утрелись. У меня не хватает цензурных слов". Яков Кедми снова обрушился на российские власти
- "Предательство продолжается". Депутаты снова скрывают дворцы в Европе
Свежие комментарии