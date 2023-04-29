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Переворот провалился: Сатановский объяснил, как хотели свалить Путина

Переворот провалился: Сатановский объяснил, как хотели свалить Путина

67K прочитали О многих вещах не задумывается народ. Сейчас уже никого особо не смущает, что доллар замер на отметке чуть выше 80, а евро уверенно заняли планку 90, хотя ещё месяц назад оценка главных валюты была куда ниже.

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