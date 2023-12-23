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ФРГ не стала скрывать своих планов по захвату Донбасса

ФРГ не стала скрывать своих планов по захвату Донбасса

Согласно информации DEITA.RU, немецкие власти возлагают надежду на возвращение Донбасса благодаря активной помощи Украине в решении проблем политического и экономического характера, которые неразрывно связаны с интересами Европы.

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