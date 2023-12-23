Согласно информации DEITA.RU, немецкие власти возлагают надежду на возвращение Донбасса благодаря активной помощи Украине в решении проблем политического и экономического характера, которые неразрывно связаны с интересами Европы.
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