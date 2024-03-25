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Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

Tекст: Евгений Крутиков Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну.

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Комментарии
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CM
C Major
выступаешь против властей страны пребывания,которая тебя приютила - паспорт на стол и депортация\у нас тоже так же должна быть выстроена политика,это нормально и логично
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1 час.
Валентин Щербаков
Гнать в шею надо всех этих продажных русофобских оборотней....
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55 мин.
Анастасия Гончарова
гоните братья их как паршивых свиней от себя и чем быстрей тем лучше!!!!
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40 мин.

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