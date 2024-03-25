Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

CM C Major выступаешь против властей страны пребывания,которая тебя приютила - паспорт на стол и депортация\у нас тоже так же должна быть выстроена политика,это нормально и логично

Валентин Щербаков Гнать в шею надо всех этих продажных русофобских оборотней....