Звезда «Властелина колец» продал дом, пока мир сходил с ума по фильму: гонорар за трилогию шокирует

Шон Астин продал дом из-за гонорара в $250 тысяч за трилогию Исполнитель роли Сэма Гэмджи в трилогии «Властелин колец» Шон Астин признался, что был вынужден продать собственный дом в разгар мирового успеха франшизы.
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