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Организованный Лукой Дончичем мини-сбор в Словении посетят 16 из 17 игроков «Лейкерс», кроме Кэмерона Карра

Инсайдер Марк Стейн поделился информацией о мини-сборе, который организовывает лидер « Лейкерс » Лука Дончич для своей команды.

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