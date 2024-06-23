В Fortnite пройдет коллаборация с Пиратами Карибского моря в июле Популярная ко...

В Fortnite пройдет коллаборация с Пиратами Карибского моря в июлеПопулярная королевская битва Fortnite славится своим огромным числом коллабораций с другими вселенными, и в июле поклонников ждет еще один кроссовер с известной медиафраншизой.
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