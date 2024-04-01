В Новоуральске полицейские пресекли деятельность наркосбытчика

С 18 по 29 марта 2024г. на территории обслуживания МУ МВД России поЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский проходила общероссийская акция«Сообщи, где торгуют смертью» По оперативной информации, 20 марта сотрудниками группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан местный житель 32 лет.