Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Скандал с этнической баней в Москве вышел на новый уровень: В парламенте Киргизии потребовали "сатисфакции"

Скандал с этнической баней в Москве вышел на новый уровень: В парламенте Киргизии потребовали "сатисфакции"

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Комментарии
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Александр Зиборов
А в Киргизии есть бани для русских и купленные русскими?..
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14 мин.
Александр Зиборов
Законно ли киргиз купил баню в Москве? На какие деньги?..
Ответить
12 мин.
Александр Зиборов
Пора устроить головомойки владельцам всех подобных заведений, куда запрещён вход русским!!!
Ответить
11 мин.
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