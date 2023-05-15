Политика Сегодня

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Министры «про-атомных государств» Европы планируют обсудить снижение зависимости от России

Министры «про-атомных государств» Европы планируют обсудить снижение зависимости от России

Представители 16 европейских государств посетят заседание, основной темой которого станут способы снижения зависимости от российской атомной энергетики.

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