Глава банка ВТБ призвал смириться с курсом доллара выше 100 рублей

Руководитель крупного банка дал свой прогноз относительно текущей коррекции рубля к доллару.Шеф банка ВТБ Андрей Костин считает, что быстро взлетевшая по отношению к российскому рублю американская валюта сохранится на значении чуть больше 100 рублей за доллар.