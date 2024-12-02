Глава банка ВТБ призвал смириться с курсом доллара выше 100 рублей

Руководитель крупного банка дал свой прогноз относительно текущей коррекции рубля к доллару.Шеф банка ВТБ Андрей Костин считает, что быстро взлетевшая по отношению к российскому рублю американская валюта сохранится на значении чуть больше 100 рублей за доллар.
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