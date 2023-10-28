«Дитя раздора» с Виолеттой Давыдовской и Дмитрием Лавровым стартует в конце октября

Премьерная линейка «Сквозь слезы к счастью» на «Dомашнем» продолжится 30 и 31 октября в 19:00 показом восьмисерийной мелодрамы Юрия Поповича «Дитя раздора» с Виолеттой Давыдовской, Владимиром Колгановым и Дмитрием Лавровым в главных ролях.