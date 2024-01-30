Самые странные экспонаты музеев: грустная история "девушки с бедрами"

Музей естественной истории в Нью-Йорке уберет из своей коллекции 12 тысяч человеческих скелетов. В числе экспонатов более двух тысяч останков индейцев и африканских рабов, а также изготовленные из костей инструменты, посуда и другие бытовые предметы.