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Самые странные экспонаты музеев: грустная история "девушки с бедрами"

Самые странные экспонаты музеев: грустная история "девушки с бедрами"

Музей естественной истории в Нью-Йорке уберет из своей коллекции 12 тысяч человеческих скелетов. В числе экспонатов более двух тысяч останков индейцев и африканских рабов, а также изготовленные из костей инструменты, посуда и другие бытовые предметы.

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