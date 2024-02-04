Нужен ли мусоропровод в многоквартирном доме

VG

Vasily Golov

В Москве начали строить дома в 20 и более этажей без мусоропровода. Основная причине.Использование не по назначению.Строймусор не выносят,не заказывать контейнер. и бросают в мусоропровод. Ломают мусороприемники. Деревня и только.