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Нужен ли мусоропровод в многоквартирном доме

Нужен ли мусоропровод в многоквартирном доме

Вчера в правительстве предложили строить многоквартирные дома без мусоропровода. В этой публикации я расскажу чем опасен мусоропровод и почему при выборе квартиры многие предпочитают дома, где мусоропровода нет.

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Комментарии
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Я
Яна
Однозначно нужен.
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15 час.
VG
Vasily Golov
В Москве начали строить дома в 20 и более этажей без мусоропровода. Основная причине.Использование не по назначению.Строймусор не выносят,не заказывать контейнер. и бросают в мусоропровод. Ломают мусороприемники. Деревня и только.
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15 час.
vovan
От них крысы и антисанитария! Крыс сам видел.
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14 час.

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