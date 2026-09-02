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Живая Кубань

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Будет ли мобилизация после выборов? Президент РФ Путин высказался предельно четко

Будет ли мобилизация после выборов? Президент РФ Путин высказался предельно четко

Будет ли мобилизация после выборов? Президент РФ Путин высказался предельно четкоВ социальных сетях и мессенджерах активно распространяются слухи о том, что после сентябрьских выборов в Государственную думу в России может быть объявлена новая волна мобилизации.

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