Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«Я зарабатываю достаточно, на ребенка у мужа денег не беру. У нас раздельный бюджет!»— .И вот в июле, в эту жару как раз, я загремела на сохранение! — рассказывает двадцатичетырехлетняя Юлия.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоколовЗахотела ребенка, села, посчитала, все обдумала, посоветовалась с мамой. Родила от соседа, а потом оленю на шею алименты повесила))всё сама)) как и в первый раз)Нина Полевая (Бойко)А для чего тогда нужен муж??? Живи одна с детьми, имей любовника и все.Владимир EвтушенкоНа любовника надо деньги тратить, а тут ёхарь под боком.Ирина52Мужик живет за счет жены. Ни квартплаты, ни денег на ребенка. Хорошо устроился! Муж-содержанка, идеал московских мужей...Лишь для статуса, как мебель в квартире...Владимир EвтушенкоВладимир Соколов, фамилию смени на Дебилов.Людмила СпицынаРаздельный бюджет выгоден женщинам только в том случае, если она получает больше мужа. И мужику этому сказочно повезло, судя по тому, что он и на первого ребенка не раскошеливался. Будь на месте этой жены другая, с меньшим доходом, летел бы уже давно из семейного гнездышка и алименты бы платил со своей скромной зарплаты.Лада МираУ кузины так же. Гостила-удивилась ,даже у каждого свои полки в холодильнике и общая. Раз в месяц сбрасываюся на квартплату ,еду и хоз.нужды ,а все хотелки каждый за себя оплачивает в тч и в еде. Дети внуки давно отдельно . К стати ,до пенсии она где то в министерстве гл. бухг ,а он на како то заводе до пенсии каким то деректором (говорила ,но только это и запомнилось )Лариса ГолубицкаяЭто не семья,а одно название!!!!!!Комментировать
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