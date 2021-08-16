Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    НЕ ПОНИМАЮ!!! почему нам с женой никогда не мешали, ни родители, ни братья с сестрами, почему они никогда не спрашива...«Мама, а вы к нам...
  • Luidmila
    Это "раз в жизни" моментально переходит в обязанность согласившегося помочь.Отказалась мыть п...
  • Галина Войсковая
    Как то приехала к нам в гости племянница мужа. Маникюр сверх модный, да ногти длиннющие. Гляжу и думаю что может чело...Отказалась мыть п...

«Я зарабатываю достаточно, на ребенка у мужа денег не беру. У нас раздельный бюджет!»

«Я зарабатываю достаточно, на ребенка у мужа денег не беру. У нас раздельный бюджет!»

— .И вот в июле, в эту жару как раз, я загремела на сохранение! — рассказывает двадцатичетырехлетняя Юлия.

Вернуться к статье
85
Обсудить
Владимир Соколов
Захотела ребенка, села, посчитала, все обдумала, посоветовалась с мамой. Родила от соседа, а потом оленю на шею алименты повесила))всё сама)) как и в первый раз)
Нина Полевая (Бойко)
А для чего тогда нужен муж??? Живи одна с детьми, имей любовника и все.
Владимир Eвтушенко
На любовника надо деньги тратить, а тут ёхарь под боком.
Ирина52
Мужик живет за счет жены. Ни квартплаты, ни денег на ребенка. Хорошо устроился! Муж-содержанка, идеал московских мужей...Лишь для статуса, как мебель в квартире...
Владимир Eвтушенко
Владимир Соколов, фамилию смени на Дебилов.
Людмила Спицына
Раздельный бюджет выгоден женщинам только в том случае, если она получает больше мужа. И мужику этому сказочно повезло, судя по тому, что он и на первого ребенка не раскошеливался. Будь на месте этой жены другая, с меньшим доходом, летел бы уже давно из семейного гнездышка и алименты бы платил со своей скромной зарплаты.
Лада Мира
У кузины так же. Гостила-удивилась ,даже у каждого свои полки в холодильнике и общая. Раз в месяц сбрасываюся на квартплату ,еду и хоз.нужды ,а все хотелки каждый за себя оплачивает в тч и в еде. Дети внуки давно отдельно . К стати ,до пенсии она где то в министерстве гл. бухг ,а он на како то заводе до пенсии каким то деректором (говорила ,но только это и запомнилось )
Лариса Голубицкая
Это не семья,а одно название!!!!!!

Картина дня

наверх