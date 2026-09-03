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Орловские новости

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Дрон попал в жилой дом в Новосиле

Дрон попал в жилой дом в Новосиле

В результате атаки поврежден жилой дом, власти занимаются отселением жильцов и заменой окон. За ночь в регионе уничтожили 27 вражеских дронов.

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