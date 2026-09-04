В Москве прощаются со звездой «Битвы экстрасенсов» Еленой Ивашиной

Елена Ивашина последние годы тяжело болела, но старалась не падать духом. Таролог продолжала помогать людям и лелеяла надежду взять реванш на «Битве экстрасенсов».
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