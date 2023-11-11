Покупать впрок на распродажах невыгодно: эксперт объяснила, почему

В период распродаж россияне склонны покупать вещи не своего размера или на другой сезон, однако такая покупка впрок будет не очень выгодной из-за ограниченности выбора, рассказала эксперт по маркетплейсам и основатель компании Yuta-marketplace Юлия Некрасова.
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