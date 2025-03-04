Дворец железнодорожников выставлен на продажу? Боля: «ЖДМ теряет 5 миллионов леев в год»

Министр инфраструктуры Владимир Боля утверждает, что предложение о продаже Дворца железнодорожников с целью покрытия задолженности по зарплате в ЖДМ принадлежит исключительно Административному совету ЖДМ.
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