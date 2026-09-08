Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе остаётся низким

По данным на прошлую неделю, показатели ниже эпидемических порогов в обоих регионах.В Республике Крым за отчётный период зафиксировано 2712 случаев ОРВИ, что составляет 12,2 на 10 тысяч населения.
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