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Вести Севастополь

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Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе остаётся низким

Уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе остаётся низким

По данным на прошлую неделю, показатели ниже эпидемических порогов в обоих регионах.В Республике Крым за отчётный период зафиксировано 2712 случаев ОРВИ, что составляет 12,2 на 10 тысяч населения.

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