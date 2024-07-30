⚖️ Симферополец получил 14 лет колонии за покушение на убийство чиновника ВГА Запорожской области В июне 2023 года подсудимый начал сотрудничать с СБУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚖️ Симферополец получил 14 лет колонии за покушение на убийство чиновника ВГА Запорожской области В июне 2023 года подсудимый начал сотрудничать с СБУ.