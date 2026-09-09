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Пункт-А

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Астраханские хирурги провели уникальную операцию на аорте

Астраханские хирурги провели уникальную операцию на аорте

69-летний мужчина поступил в ГКБ № 3 им. С.М. Кирова на плановую операцию – ему предстояла резекция аневризмы брюшной аорты.

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