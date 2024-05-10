Хозяйственное мыло: неожиданные применения из прошлого, актуальные идеи для сегодня Елена ГалицкаяВ современном мире, где технологии развиваются на глазах, порой полезно вспомнить простые и эффективные методы использования обычных вещей, таких как хозяйственное мыло.