Хозяйственное мыло: неожиданные применения из прошлого, актуальные идеи для сегодня Елена ГалицкаяВ современном мире, где технологии развиваются на глазах, порой полезно вспомнить простые и эффективные методы использования обычных вещей, таких как хозяйственное мыло.
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