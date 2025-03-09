В Брянске пациентка выплатит 15 тысяч рублей врачу, на которую напала в больнице

Врач ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5» обратилась в суд с иском к 52-летней пациентке. В марте 2024 года у них произошла сначала словесная ссора, потом женщина схватила доктора за одежду и нанесла ей царапины, ссадины и кровоподтеки.
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