В КНР стартует масштабная компания по стимулированию в рождаемости.Долгое время власти КНР опасались неконтролируемого перенаселения страны, и делали всё для того, чтобы местные женщины отказались от рождения второго и последующих детей, культивируя программу: "одна семья - один ребёнок".
В Китай стартовала программа, призванная воскресить загубленную рождаемость
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Китай конечно возродит рождаемость , им и не такие проекты по силам. А тут всё просто , тем более опыт у них большой 😆😆. Партия скажет , сделают. У нас в России всё гораздо хуже , и смертность высока и рожать не хотят , жизнь то не дешевеет а наоборот. жильё всё более недоступнее. Дорого . Надо новобрачным сразу квартиру давать бесплатно, а не загонять по ипотеке в пожизненную кабалу.
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