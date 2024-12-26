Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Фашисты, бандеровцы и все кто их будет поддерживать – уже все смертники! За всеми ими уже стоит – смерть с косой...."Ъ": Воевавшая по...
  • Игорь Васиков
    Вот так профессионально враги камушек за камушком разрушают нашу культуру. Люди, принимающие такие решения имеют имен...Соловьёв вслед за...
  • Сергей Карабухин
    Трибунал всё равно будет – и над Порошенко, – и над Зеленским, – и над всем их наркопритоном тоже! И над всеми – кто ...Порошенко предлож...

В Китай стартовала программа, призванная воскресить загубленную рождаемость

В Китай стартовала программа, призванная воскресить загубленную рождаемость

В КНР стартует масштабная компания по стимулированию в рождаемости.Долгое время власти КНР опасались неконтролируемого перенаселения страны, и делали всё для того, чтобы местные женщины отказались от рождения второго и последующих детей, культивируя программу: "одна семья - один ребёнок".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Китай конечно возродит рождаемость , им и не такие проекты по силам. А тут всё просто , тем более опыт у них большой 😆😆. Партия скажет , сделают.  У нас в России всё гораздо хуже , и смертность высока и рожать не хотят , жизнь то не дешевеет а наоборот. жильё всё более недоступнее. Дорого . Надо новобрачным сразу квартиру давать бесплатно, а не загонять по ипотеке в пожизненную кабалу.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх