В Китай стартовала программа, призванная воскресить загубленную рождаемость

вл

валерий лисицын

Китай конечно возродит рождаемость , им и не такие проекты по силам. А тут всё просто , тем более опыт у них большой 😆😆. Партия скажет , сделают. У нас в России всё гораздо хуже , и смертность высока и рожать не хотят , жизнь то не дешевеет а наоборот. жильё всё более недоступнее. Дорого . Надо новобрачным сразу квартиру давать бесплатно, а не загонять по ипотеке в пожизненную кабалу.