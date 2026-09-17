В КПРФ предложили освободить от взносов на капремонт ветеранов боевых действий и многодетные семьи

Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе предложили освободить от уплаты взносов на капремонт многодетные семьи и ветеранов боевых действий, а также увеличить размер компенсации взносов для одиноко проживающих неработающих собственников жилья и собственников, проживающих в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II группДепутаты фракции КПРФ в Государственной Думе предложили освободить от уплаты взносов на капремонт многодетные семьи и ветеранов боевых действий, а также увеличить размер компенсации взносов для одиноко проживающих неработающих собственников жилья и собственников, проживающих в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.