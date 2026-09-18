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Царьград

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Минпросвещения увеличит учебные часы для 10-11 классов с 2027 года

Минпросвещения увеличит учебные часы для 10-11 классов с 2027 года

Министерство просвещения России с 1 сентября 2027 года увеличивает объем учебных часов для 10-11-классников с 2 170 до 2 312 часов.

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