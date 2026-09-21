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Путин выразил уверенность, что Москва продолжит успешно развиваться

Путин выразил уверенность, что Москва продолжит успешно развиваться

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвящённого 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, выразил уверенность, что столица и в дальнейшем будет успешно развиваться.

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