Путин выразил уверенность, что Москва продолжит успешно развиваться

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвящённого 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, выразил уверенность, что столица и в дальнейшем будет успешно развиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ ФСБ: бывший зампр...
- Врач Говтва преду...
- ВД Продажи поливитам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым